Coronavirus: राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, कहा,"...देश बड़ी कीमत चुकाने जा रहा है"

कोरोना वायरस का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोरोना वायरस की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. सरकार की तरफ से इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोल है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि देश को इस वायरस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, ' कोरोना के विरोध में अक्रामक कार्रवाई करने की जरूरत है. हमारी सरकार के निर्णायक रूप से काम करने में असर्मथता के कारण देश बड़ी कीमत चुकाने जा रहा है"

Quick aggressive action is the answer to tackling the #Coronavirus . India is going to pay an extremely heavy price for our governments inability to act decisively.