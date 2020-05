अब डरा रही है कोरोना की रफ्तार : मई के पहले 4 दिन में ही हो चुकी है करीब 500 लोगों की मौत

कोरोना वायरस की रफ्तार मई के पहले में हफ्ते में अप्रैल की तुलना में बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी है. 1 मई से लेकर 5 मई के बीच में 13106 नए मामले सामने आ चुके हैं. आज केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश इस बीमारी के मरीजों की संख्या 46433 हो गई है. जिसमें 12727 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल एक्टिव केस 32138 हैं. अभी तक 1568 लोगों की मौत हो चुकी है. बीते 24 घंटों में देश भर में 195 लोगों की मौत हुई है और कुल 3900 नए मामले में सामने आए हैं. मई महीने के पहले 4 दिनों की तुलना की अगर हम अप्रैल के पहले Coronavirus Scare: Over 500 Deaths In First 4 Days Of May4 दिनों से करें तो बीते महीने इन्ही तारीखों में कुल 2,200 के करीब मामले सामने आए थे. अब इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोरोना रफ्तार बीते एक महीने में कितना गुना तेज हो चुकी है. वहीं बीते 4 दिनों में लगभग 500 लोगों की मौत हो चुकी है.