कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक रहेंगे बंद

कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों (सरकारी, गैर सरकारी और नगर निगम) को 31 मार्च तक बंद रखने का केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बाकियों के लिए एडवाइज़री जारी की गई है, क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं. मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, 'बच्चों के बीच कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार की आशंका के मद्देनजर एहतियातन सभी प्राथमिक विद्यालयों (सरकारी/सहायता प्राप्त/निजी/एमसीडी/एनडीएमसी) को 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.



As a precautionary measure to prevent the possibility of spread of COVID-19 amongst our children, Delhi Government has directed immediate closure of all primary schools (Govt/ aided/ private/MCD/NDMC) till 31/3/20