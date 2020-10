कोरोना संकट को लेकर सोनू सूद ने किया Tweet, बोले- अमीर और अमीर बन गया, और गरीब...

सोनू सूद ने अपने ट्वीट में लिखा- "COVID में अमीर और अमीर बन गया. ताकतवार और शक्तिशाली बन गया. गरीब और ज्यादा गरीब हो गया. यह उचित नहीं है."

In COVID :



Rich became RICHER.



Powerful became more Powerful.



Poor became Poorer.



Not fair.