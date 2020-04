हैदराबाद : कोरोनावायरस के मद्देनजर अस्पताल में क्वारैन्टाइन किए गए लोगों ने वार्ड में साथ पढ़ी नमाज़ 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, तेलंगाना में कुछ लोगों को हैदराबाद के गांधी अस्पताल में क्वारैन्टाइन करके रखा गया है. इन लोगों ने अस्पताल के वार्ड में ही नमाज पढ़ी.



कुछ दिन पहले दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज़ में शामिल होने वाले छह लोगों की तेलंगाना में कोरोनावायरस से मौत हो गई थी. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि दो लोगों की मौत गांधी अस्पताल में हुई, एक-एक व्यक्ति की मौत दो निजी अस्पतालों में और एक व्यक्ति की मौत निजामाबाद और एक व्यक्ति की मौत गडवाल शहर में हुई. तेलंगाना में कोरोनावायरस के अब तक करीब 100 मामले सामने आ चुके हैं.

Telangana: People who are under quarantine at Gandhi Hospital in Hyderabad offer namaaz. #COVID19pic.twitter.com/oT2i3OmW5J