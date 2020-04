गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार, यूपी और अन्‍य राज्‍यों के कई मजदूर देश के महानगरों में फंसकर रह गए हैं. ये मजदूर काम की तलाश में महानगर पहुंचे थे लेकिन कोरोना के कहर के बाद जारी लॉकडाउन के कारण अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं. लॉकडाउन के कारण इन्‍हें काम नहीं मिल रहा है और इनमें से ज्‍यादातर को खाने-पीने के लिए सरकार या दूसरे लोगों की मदद पर ही निर्भर होना पड़ रहा है. तेजस्‍वी ने इन मजदूरों को घर तक पहुंचाने की अपील सरकार से की है.

The poor migrant laborers deserve the same dignity as rich & affluent. If you can airlift one class, Can't you arrange rail/bus transport for these poor workers? It's government's moral responsibility to ensure they could get home safely & with dignity. No preferential treatment!