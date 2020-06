Coronavirus की जांच : आम आदमी पार्टी ने ICMR की गाइडलाइन में की बदलाव की मांग

If you want the number of tests conducted for #COVID19 to increase, then ask ICMR (Indian Council of Medical Research) to change its guidelines. We cannot flout ICMR guidelines that state certain conditions which are prerequisite for tests: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/E3PNFZy6cW

वहीं संजय सिंह ने कहा कि इस समय टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है. इसकी गाइ़डलाइन बदली जानी चाहिए. संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से को इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी है कि अगर किसी को कोरोना होने का संदेह है तो उसे तुरंत अपनी जांच कराने दी जाए. संजय सिंह ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लैब को लाइसेंस देने का काम हो और राज्यों के पास ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किट उपलब्ध करवाए जाएं. हमें पता होना चाहिए कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं. अन्यथा हम बारूद के ढेर में बैठ विस्फोट होने का इंतजार कर रहे होंगे.

More & more pathology labs across the country should be given license and more & more testing kits should be made available to states. It should be known that who is infected & who isn't. Otherwise we would be sitting on a ball of fire, waiting for an explosion: Sanjay Singh, AAP https://t.co/BbVjYe1TPd