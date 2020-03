Coronavirus: नोएडा में योगी की फटकार के बाद डीएम पद से हटाए गए बीएन सिंह, सुहास एलवाई लेंगे चार्ज

सुहास एलवाई नोएडा के लिए रवाना हो गए हैं. एलवाई 2007 बैच के IAS हैं. सुहास एलवाई विशेष सचिव नियोजन के पद पर तैनात थे.

नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले का हिस्सा है जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण यूपी में सबसे अधिक है. यूपी में अब तक कोरोना वायरस के कुल 96 पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिसमें से 38 केस नोएडा के हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अफसरों से नाराज होते हुए कहा कि ''बकवास बंद करो अपना.'' सूत्रों के मुताबिक इसके बाद डीएम बीएन सिंह ने चिट्ठी लिखकर तीन माह की छुट्टी मांगी. इसके तुरंत बाद उनको डीएम के पद से हटा दिया गया और सुहास एलवाई को गौतम बुद्ध नगर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया.

UP CM ⁦@myogiadityanath⁩ ‘s ANGRY OUTBURST at Noida meeting..said “ bakwaas band karo apni “ , Noida/Gr Noida has highest number of Covid cases(37) in UP, Apparently DM Noida has asked for 3 months leave after this behaviour from CM.. ⁦@ndtv⁩ pic.twitter.com/feOlpNJTag