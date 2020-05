Coronavirus Update: प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की

बयान के अनुसार, मोदी और चार्ल्स ने कोविड-19 के आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों से मुकाबला के लिये क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग एवं समन्वय बढ़ाने की जरूरत बताई. दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की. दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी अगले भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक के लिये विस्तृत एजेंडा तैयार करेंगे.

Had an excellent discussion with @eucopresident H.E. Charles Michel on how India and Europe can cooperate during the COVID-19 crisis for protecting global health and contributing to global economic recovery.