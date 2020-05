Coronavirus Updates: इंदौर में कोरोना के 95 नए मामले, जिले में कोरोना मामलों की संख्या 2,565 हुई

मध्यप्रदेश के इंदौर में और 95 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से जिले में कोरोना मामलों की संख्या 2,565 हो गई है.

95 more people have tested positive for #Coronavirus in Madhya Pradesh's Indore, taking the total number of positive cases in the district to 2565: Chief Medical and Health Officer, Indore district pic.twitter.com/evPSDClWjZ