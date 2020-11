कोरोना वैक्सीन Covaxin के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू, AMU वाइस चांसलर बने पहले वॉलेंटियर

प्रोफेसर मनसूर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और लोगों से सहभागिता बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने लिखा है, "COVID19 वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए मैंने स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन कराया है. एएमयू ने कोवैक्सीन के प्रभाव का मूल्यांकन और अध्ययन करने के उद्देश्य से आईसीएमआर और भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है. मैं हर किसी से अपील करता हूं कि वे इस परीक्षण के लिए स्वयंसेवक के तौर पर रजिस्टर करें और बेहतर इलाज और उपचार का विकल्प विकसित करने के लिए इस भव्य अनुसंधान में भाग लें, "

Volunteered myself for Phase III trial of COVID19 vaccine “Covaxin”- a study led by AMU in collaboration with ICMR & Bharat Biotech aimed at evaluating the safety and efficacy of this vaccine. (1/2) https://t.co/p8aQavveoG