खराब टेस्टिंग किट की वजह से कोरोना वायरस की जांच में देरी हो रही है : बंगाल सरकार

3/5 There was no problem earlier when the testing kits were being received directly from National Institute of Virology, Pune. Recently, the supplies to Government Labs in West Bengal have been routed through ICMR-NICED, Kolkata.

वहीं राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान यानी NICED की निदेशक डॉक्टर शांता दत्ता ने कहा है, 'यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जांच किट इतने प्रामाणित नहीं कि वह सही रिजस्ट दें पाएं. अब सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए यह बहुत ही मुश्किल की काम है कि पहले वह इन किटों की गुणवत्ता की जांच करें.' उन्होंने कहा कि पहले जांच किट पुणे में बनाए जा रही थीं लेकिन जब मांग बढ़ने लगी तो सरकार को बाहर से मंगाने पड़ी और देश के 26 डीपो में भेजने लगी. NICED भी उन्हीं से एक है जो बंगाल के अलावा ओडिशा, अंडमान निकोबार में इन जांच किट की सप्लाई कर रही है.

5/5 The apparently defective test kits supplied by ICMR-NICED, Kolkata are resulting in a high number of repeat/ confirmatory tests and causing delays and other attendant problems at a time when we are battling a pandemic. This is an issue that ICMR needs to look into immediately