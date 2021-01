कृषि कानूनों पर न्यायालय का आदेश भाजपा नीत केन्द्र सरकार की नैतिक हार : सुखबीर सिंह बादल

बादल ने ट्वीट किया, "किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्र की भाजपा सरकार की एक नैतिक नैतिक हार है . लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति, जिसमें किसान विरोधी कानूनों के समर्थक शामिल हैं को रखना एक मजाक और अस्वीकार्य है"

Today's Supreme Court order on farmers' issue is a resounding moral defeat of BJP govt at the Centre.But @Akali_Dal_ has grave concerns over reports that GoI is pushing in mercenaries among agitating farmers to incite violence & defame the most honourable & civilised struggle.1/4