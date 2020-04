कोरोनावायरस : हरियाणा में COVID-19 से पहली मौत, 67 वर्ष के बुजुर्ग ने चंडीगढ़ PGI में तोड़ा दम

देश में कोरोनावायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोरोनावायरस (COVID-19) से अबतक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों की संख्या 1834 पहुंच गई है. बीते 24 घंटे में कोरोना के 437 नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक अच्छी खबर यह है कि इसके संक्रमण से 144 लोग ठीक हो चुके हैं. बता दें कि कोरोनावायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए देश में 21 दिनों का लॉकडाउऩ जारी है. 21 दिनों का लॉकडाउऩ 14 अप्रैल तक जारी रहेगा.

A 67-year-old man from Ambala, Haryana who had tested positive for #COVID19 has lost his life at the Postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER) Chandigarh: Dr. Kuldeep Singh, Ambala Chief Medical Officer