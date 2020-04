कोरोना वायरस की महामारी और इससे बचाव के लिए देश में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन के बीच अफवाहों और फर्जी खबरों का दौर सा शुरू हो गई हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ खबरें वायरल हो रही है जिनका असलियत से दूर-दूर तक वास्‍ता नहीं है. ऐसी ही एक खबर इन दिनों चल रही है कि पर्यटन मंत्रालय ने रेस्‍टोरेंटों और होटलों को 15 अक्‍टूबर तक बंद रखने के लिए कहा है, यह सही नहीं है. प्रसार भारती की ओर से स्‍पष्‍ट किया गया है कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है और इसमें जरा भी सच्‍चाई नहीं है.

#FakeNewsBusted



Reports claiming that hotels & restaurants will remain closed till Oct 15 owing to #COVID19 outbreak' are wrong. The order circulating in social media in this regard is FAKE and has not been issued by the Tourism Ministry.



Govt has termed these reports as FAKE.