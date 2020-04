PPE की आपूर्ति शुरू हो गई है, हमने 49 हजार वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया है : स्वास्थ्य मंत्रालय 

देश में जारी कोरोना संकट के बीच गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कोरोनावायरस से 473 लोग अब तक अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, वहीं, कुल 5734 मामलों की पुष्टि हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 549 नए मामले सामने आए है. उन्होंने बताया कि अब तक 166 मौतें हुई हैं. उन्होंने बताया कि रेलवे ने 3,250 डिब्बों को कोरोना वायरस पृथक इकाइयों में तब्दील किया है, कुल 5,000 डिब्बों को तब्दील किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी लव अग्रवाल ने बताया कि पीपीई, मास्क और वेंटिलेटर की आपूर्ति अब शुरू हो गई है. भारत में 20 कंपनियां पीपीई का निर्माण कर रही हैं. 49,000 वेंटिलेटर भी खरीदे जा रहे हैं.



Supplies of PPEs, masks, and ventilators have now begun. 20 domestic manufacturers in India have been developed for PPEs, orders for 1.7 Crore PPEs have been placed and the supplies have begun. 49,000 ventilators have been ordered: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/eI7Hpm85HI