पोस्‍टर मं कहा गया है 'नरेंद्र दामोदरदासजी मोदी के लिए 5 मिनट.' लोगों से इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की गई है. इस पोस्‍टर को लेकर ट्वीट करते हुए पीएम ने कहा, 'मेरे ध्‍यान में यह बात लाई गई है कि कुछ लोग मोदी के सम्‍मान में पांच मिनट खड़े होने का कैंपन चला रहे हैं. एक नजर में यह मोदी को विवाद में लाने वाला प्रतीत होता है. हो सकता है कि इसे अच्‍छे इरादे से जारी किया गया हो, बहरहाल यदि आप लोगों के मन में मेरे प्रति प्‍यार और सम्‍मान है तो कोरोना वायरस का संकट खत्‍म होने तक एक गरीब परिवार की जिम्‍मेदारी उठाने का संकल्‍प लें. मेरे लिए इससे बड़ा कोई सम्‍मान नहीं हो सकता.'प्रसार भारती ने एक फेक्‍ट चेक पोस्‍ट करते हुए पोस्‍ट पर सवालिया निशान लगाते हुए संदेहजनक बताया है. प्रसार भारती ने लोगों से इस पर ध्‍यान न देने की अपील की है.

Fact Check:



The origins of this poster which is doing rounds in some social media circuits is questionable and suspect. People are requested to not pay any attention to it. PM @narendramodi has said prima facie this seems to be an attempt to drag his name into controversy. pic.twitter.com/UIEBD4ivDI