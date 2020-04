Covid-19 Pandemic: देश के कोरोना वायरस के केसों में लगातार हो रहे इजाफे के बीच लॉकडाउन तीन मई त‍क बढ़ाने का फैसला किया गया है. लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्‍ट्र के नाम अपने संबोधन में किया. लॉकडाउन आगे बढ़ने से सबसे ज्‍यादा परेशानी उन गरीब मजदूरों को हो रही जिनका घर दैनिक मजदूरी से चलता है.चूंकि लॉकडाउन के कारण इन्‍हें काम भी नहीं मिल पा रहा, ऐसे में इन्‍हें खाने-पीने की जरूरी वस्‍तुएं जुटाने में भी कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ र‍ही है. ऐसी स्थिति में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक अहम पहल की है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक ट्वीट करके बताया है कि मंत्रालय ने श्रमिकों की मजदूरी और अन्‍य मुद्दों से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं. श्रमिकों की मजदूरी से जुड़ी समस्‍याओं के समाधान के लिए ऐसा किया गया है.

The Ministry has set up 20 control rooms to address wage-related grievances of workers and other issues: Ministry of Labour & Employment. #COVID19pic.twitter.com/GMpLJ7QUEx