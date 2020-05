Covid-19 Pandemic: लॉकडाउन के बीच यूपी में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 प्रवासी मजदूरों की मौत..

Covid-19 Pandemic: उत्तर प्रदेश में गुरुवार रात से हुई अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में पांच प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. शुक्रवार सुबह दिल्ली से 102 किमी दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक दुर्घटना में दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, ये मजदूर गुजरात के सूरत से यूपी के बिजनौर जा रहे थे. जानकारी के अनुसार, बिजली के पोल से टकराने के बाद उनका मिनी ट्रक पलट गया. हादसे के विजुअल्स ने दो बच्चों के साथ एक महिला को एम्बुलेंस में बैठे दिखाया. उसकी गोद में एक बच्चा रो रहा है जबकि दूसरे बच्‍‍‍‍‍चे के सिर पर पट्टी बंधी हुई है.

More deaths in Mirzapur in east UP , where a truck ran over 4 people travelling between mumbai and bihar in this innova when they had stopped it last night and were resting by the side of the road outside the vehicle . 3 died on the spot pic.twitter.com/ARyH563wnH