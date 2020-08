सेवाभाव की मिसाल..विधायक ने गर्भवती महिला की आपात सर्जरी करके की प्रसव में मदद

यूथ वेलफेयर तेलंगाना (Youth Welfare Telangana) के अध्‍यक्ष सैयद जलालुद्दीन जफर (Syed Jalaluddin Zafar)हैं. वे बताते हैं, 'हमारे एक दोस्‍त के पिता का कोविड-19 (COVID-19)की वजह से देहांत हो गया था. संक्रमण के भय से उसने अंतिम संस्‍कार से इनकार कर दिया. ऐसे में हमें लगा कि मानवता के नाते ऐसे मामलों में मदद करना हमारा फर्ज है.' जलालुद्दीन बताते हैं कि अब तक हम 147 शवों का अंतिम संस्‍कार कर चुके हैं.

A friend's father died due to COVID19 & he refused to perform the last rites. We felt it was our duty to help in the interest of humanity. We have dealt with 147 such bodies till now: Syed Jalaluddin Zafar, President, Youth Welfare Telangana. https://t.co/It9R2eGaRHpic.twitter.com/TrVJ0OlgG5