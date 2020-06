केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज दोपहर ट्वीट किया, "दिल्ली में आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए, गृह मंत्री @AmitShah ने आइसोलेशन बेड, आईसीयू के बिना वेंटीलेटर और वेंटिलेटर सपोर्ट युक्‍त आईसीयू के दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों द्वारा चार्ज की गई दरों को ठीक करने के लिए @NITIAayog के सदस्य के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया है."नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल की अध्यक्षता में समिति का गठन रविवार को किया गया था. समिति का गठन निजी अस्पतालों में 60 प्रतिशत बेड कम दरों पर उपलब्ध कराने और कोरोना वायरस परीक्षण और इलाज की दर तय करने के लिए किया गया था.

Committee has recommended Rs 8000-10000, 13000-15000 & 15000-18000 including PPE costs for isolation bed, ICUs without & with ventilator respectively to all hospitals as compared to the current charges of Rs 24000-25000, 34000-43000 & 44000-54000 (excluding PPE cost)@HMOIndia