कोविड-19 केस बढ़ने पर CM अरविंद केजरीवाल पर बरसे गौतम गंभीर, कहा-सावधान दिल्ली...

Coronavirus cases in Delhi: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने राजधानी दिल्‍ली में कोरोना वायरस की स्थिति (Coronavirus Situation in the Capital) को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर निशाना साधा. गंभीर ने कहा कि मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल तेजी से बढ़ रहे केसों को रोकने के बजाय जिम्‍मेदारी दूसरे पर डालने में रुचि ले रहे हैं. देश की राजधानी में कोरोना वायरस के हालात (Coronavirus Pandemic) पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दिल्ली सरकार की खिंचाई की जा चुकी है. गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'सावधान! विज्ञापन अभियान विफल हो गए हैं! केंद्र, पड़ोसी राज्यों, अस्पतालों, परीक्षण, ऐप्स को दोषी ठहराया जा चुका है! आगे SC को दोषी ठहराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ही कदम उठाएं क्योंकि सीएम जिम्मेदारी नहीं लेंगे.'

