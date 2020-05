कोरोना के केसों में लगातार हो रहे इजाफे के चलते हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राज्‍य से लगी दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह सील करने के आदेश जारी किए हैं. गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण के केसों की संख्‍या 15 हजार के करीब पहुंच गई है.हरियाणा की बात करें तो यहां अब तक कोरोना के केसों की संख्‍या 1400 के आसपास है. राज्‍य में कोरोना के कारण 18 लोगों की जान गई है. 525 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद स्‍वस्‍थ हो चुके हैं और राज्‍य में एक्टिव केंसों की संख्‍या 525 के आसपास है.



#WATCH "We will keep our border with Delhi completely sealed due to increasing COVID19 cases," Haryana Minister Anil Vij#COVID19pic.twitter.com/aVZsMJkec2