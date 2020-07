COVID-19 Pandemic: हौसले की जीत, कर्नाटक में 96 साल की महिला ने कोरोना वायरस संक्रमण को दी 'मात'

COVID-19 Pandemic: कर्नाटक (Karnataka) राज्‍य में 96 वर्षीय वृद्ध महिला (96-year-old woman) ने अपनी हिम्‍मत और इच्‍छाशक्ति के बूते कोरोना वायरस की बीमारी के खिलाफ जंग में जीत हासिल की है. यह बुजुर्ग महिला कोरोना वायरस से संक्रमण से उबर चुकी हैं और उन्‍हें मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. बेंगलुरु से लगभग 160 KM दूर, हिरियूर की बुजुर्ग महिला को 27 जून को चित्रदुर्ग जिले के एक कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 65 वर्षीय कोराना पॉजि‍टिव व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण उन्‍हें यह संक्रमण हुआ था.महिला को घर वापस भेज दिया गया है जहां उसे प्रोटोकॉल के अनुसार 14 दिनों के लिए 'आइसोलेशन' में रहना होगा.

