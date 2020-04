तेजस्‍वी ने कहा, मेरे पिताजी लालू प्रसाद जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने और उन्हें क्वारांटाइन करने संबंधित ख़बरों के बारे में जानना तनावपूर्ण और चिंताजनक है. मैं 16 करोड़ झारखंड और बिहारवासियों की चिंताओं को इसके साथ सम्मिलित करते हुए यह सोचकर तनाव में हूं कि वे 72 वर्ष की उम्र में किडनी, हॉर्ट, शुगर जैसी बीमारियों से जूझते हुए कोरोना जैसी संक्रमित महामारी के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं इसलिए उन्हें अत्यधिक सुरक्षा और सावधानी चाहिए. जिस किसी के पास परिवार होता है वही ऐसे दर्द और तनाव को समझ सकता है जिससे हम गुजर रहे हैं.

It's really worrisome to know about the doctors treating my dad may hv got infected to #COVID. I join 12 crore Biharis to echo their concerns. At 72 with multiple life threatening chronic diseases, He is most vulnerable to #Corona & hence shd be taken care with utmost precaution. https://t.co/1z0tBc6upB