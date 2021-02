स्‍वास्‍थ्‍य सचिव राजेश भूषण ने बताया देश में कोरोना टेस्‍ट की संख्‍या 20 करोड़ के पार पहुंच गई है

Covid-19 cases updates in india : देश में कोरोना के नए मामलों की संख्‍या (New corona cases in India) में भले ही कमी आई है लेकिन दो राज्‍य अभी भी चिंता का कारण बने हुए हैं. ये दो राज्‍य हैं केरल (Kerala) और महाराष्‍ट्र (Maharashtra). देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों का 72 प्रतिशत इन्‍हीं दो राज्‍यों से है. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बताया कि केरल में इस समय कोराना के 61,550और महाराष्‍ट्र में 37,383 केस है. समग्र रूप में देखें तो देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 1.09 करोड़ मामले सामने आए हैं जबकि देश में एक्टिव केसों की संख्‍या फिलहाल 1.36 लाख (Active corona cases in India) है.