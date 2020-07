अस्पताल में बदल गया COVID-19 मरीज का शव, अंतिम संस्कार के बाद आया फोन- 'आपकी मां का शव ले जाइए'

उसने बताया कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में मेरी मां भर्ती थीं और वह 5 जुलाई को गुजर गईं. अगली सुबह ही अंतिम संस्कार हो गया था. उस दिन शाम को हमें स्टॉफ मेंबर की तरफ से कॉल आया कि मेरे मां का शव अभी भी शवगृह में रखा हुआ है.

On that evening we got a call from a staff member who informed us that my mother's body was still in the mortuary. The body that was handed over to us earlier was of a Muslim woman. Today we did our mother's last rites: Mohini, daughter of a COVID19 patient who passed away (8/7) https://t.co/W5CP1yr39z