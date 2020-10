गुजरात में म्यूजिक थेरेपी से हो रहा है कोरोना मरीजों का इलाज, देखिए VIDEO

अस्पताल प्रशासन ने कोरोना मरीजों के इलाज में दवाइयों के साथ अब संगीत को भी जोड़ दिया है. वायरस से संक्रमितों को संगीत सुनाया जा रहा है. न्यूज एजेंसी ANI ने इसका एक वीडियो जारी किया है. नीचे दिए वीडियो में आप देख सकते हैं कि मरीज संगीत की धुन में खोए हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसे अस्पताल प्रशासन की अच्छी पहल बताया.

#WATCH | COVID-19 patients listen to music as part of music therapy introduced by the administration at Sir Sayajirao Gaekwad Hospital in Vadodara, Gujarat. (10.10.2020) pic.twitter.com/NCsfavpI10