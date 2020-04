कोरोना से जंग : लोकप्रियता के मामले में PM नरेंद्र मोदी सबसे आगे, ट्रंप-आबे जैसे लीडरों को पछाड़ा

अमेरिकी ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कनसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के मुताबिक, 14 अप्रैल को पीएम मोदी की लोकप्रियता 68 प्रतिशत बताई गई. वैश्विक नेताओं की यह रेटिंग आम लोगों की राय (Public Opinion) पर आधारित है. यह सर्वेक्षण एक जनवरी से 14 अप्रैल 2020 के बीच किया गया है. वैश्विक नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग शून्य से तीन प्रतिशत नीचे है. पीएम मोदी इस रेटिंग में ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से काफी आगे हैं. इस रेटिंग में पीएम मोदी, ट्रंप समेत दस देशों के नेताओं को शामिल किया गया है.

Public opinion based approval ratings of world leaders shown in the charts. @PMOIndia leads #IndiaFightsCorona from the front. Consistent high approval ratings for @narendramodi. Nation has confidence in its leadership in an extraordinary situation due a pandemic. pic.twitter.com/fwrRDsp0o7