Covid-19: सोनिया गांधी बोलीं- कोरोना से निपटने के लिए लगातार जांच हो, स्वास्थ्यकर्मियों को मिले पूरा सहयोग

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के मुताबिक बैठक में सोनिया ने कहा, ''हम इस अप्रत्याशित स्वास्थ्य एवं मानवीय संकट के समय मिल रहे हैं. हमारे सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन इससे निजात पाने का हमारा संकल्प ज्यादा बड़ा होना चाहिए.''

Smt. Sonia Gandhi in CWC-:



“We meet today in the midst of an unprecedented health and humanitarian crisis. The magnitude of the challenge before us is daunting but our resolve to overcome it must be greater.”