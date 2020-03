Coronavirus: लॉकडाउन को नहीं मान रहे थे लोग, पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में लगाया कर्फ्यू

देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों और इसे रोकने की जद्दोजहद के बीच पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू लगा दिया. इस तरफ से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है. पंजाब ने इसलिए कर्फ्यू का सहारा लिया, क्योंकि लोग लॉकडाउन प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए गए थे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, 'मुख्य सचिव (पुलिस प्रमुख) के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद, बिना किसी ढील के साथ पूर्ण कर्फ्यू की घोषणा की गई.'

After reviewing situation with Chief Secretary & @DGPPunjabPolice, announced full curfew with no relaxations. DCs have been asked to issue orders accordingly. Any person required to be given relaxation will be so allowed specifically for given period & purpose. pic.twitter.com/uX5ZnMTFmB