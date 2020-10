क्रिकेट दिग्गज कपिल देव दिल से जुड़ी दिक्कतों के बाद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती : समाचार एजेंसी ANI

भारतीय क्रिकेट के महान दिग्गज और साल 1983 में विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव को वीरवार देर रात दिल का दौरा पड़ा है. इसके बाद कपिल की दिल्ली के एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वह खतरे से बाहर हैं. एएनआई एजेंसी के अनुसार वीरवार रात कपिल देव ने सीने में तेज दर्द की शिकायत की थी. और इसके बाद पूर्व कप्तान को दिल्ली के ओखला में फोर्टिस अस्पताल में देर रात 1 बजे भर्ती कराया गया था. बाद में उनकी इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की गई.कपिव देव की यह खबर सार्वजनिक होते ही सोेशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो गयी और क्रिकेट प्रशंसकों सहित आम से लेकर खास तक सभी ने कपिल में स्वास्थ्य सुधार की कामना की है.

Concerned to learn that the legendary #KapilDev has suffered a heart attack & is in hospital. His mighty heart won many a battle for India. Wishing him the very best in winning this one too.