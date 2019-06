पार्टी सांसदों के BJP में शामिल होने के बाद चंद्रबाबू नायडू का आया बयान, कहा- TDP के लिए...

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) की तेलगू देशम पार्टी (TDP) के छह में से 4 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी (BJP) का दामन थाम लिया. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. टीडीपी सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) का बयान सामने आया है. पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस तरह का संकट उनकी पार्टी के लिए नई बात नहीं है. पार्टी सूत्रों ने कहा कि यूरोप में छुट्टियां मना रहे नायडू ने स्थिति का जायजा लेने के लिए यहां पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से फोन पर बात की.

TDP MPs of Rajya Sabha- YS Chowdary, CM Ramesh, TG Venkatesh, join BJP in presence of BJP Working President JP Nadda. TDP Rajya Sabha MP GM Rao to formally join later as he is unwell. pic.twitter.com/IU6ximVYtd