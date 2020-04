कोरोना से जंग में 'शहीद' हुए CRPF के सब-इंस्पेक्टर इकराम पर बोले गृहमंत्री अमित शाह - दुखी हूं, देश की सेवा में...

वहीं, सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी ने लिखा- अपना फर्ज निभाते हुए सब इंस्पेक्टर इकराम हुसैन दिल्ली में वायरल संक्रमण के संपर्क में आएं. उन्होंने इसका बहादुरी से सामना किया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं.

वहीं, सीआरपीएफ ने सब-इंस्पेक्टर की तस्वीर साझा करते हुए लिखा- हम अपने कोरोना वारियर शहीद सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम हुसैन के साहस और फर्ज के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा को सलाम करते हैं, उन्होंने COVID-19 संक्रमण से लड़ने के बाद दिल्ली में शहादत प्राप्त की. हम अपने बहादुर शहीद के परिवार के साथ खड़े हैं.

We salute the courage & steadfast devotion to duty of our #CoronaWarrior Shaheed SI Md Ikram Hussain of #31Bn #CRPF who attained martyrdom in Delhi after battling COVID-19 infection. We stand with the family of our brave Martyr. pic.twitter.com/8oPWASeCRY

असम का रहने वाला ये सब इंस्पेक्टर डायबिटिक और हाइपरटेंशन का मरीज था. इस इंस्पेक्टर सहित 15 जवान 25 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद अस्पताल में भर्ती थे. इससे पहले इसी बटालियन के नौ जवानों को कोरोना पॉजिटव पाया गया था. इसके अलावा सीआरपीएफ में एक और कोरोना पीड़ित अहमदाबाद में है. कुल मिलाकर अब तक सीआरपीएफ के 24 जवान कोरोना महामारी के चपेट में आ चुके हैं.

In the line of duty, CRPF#CoronaWarrior SI Ikram Hussain detailed in Delhi contracted the viral infection. He faced it valiantly but succumbed. We stand shoulder to shoulder with the family in hour of grief and reiterate our commitment to the people.