सीआरपीएफ जवानों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में ढेर किए 4 नक्सली, तलाश अभियान जारी

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मंगलवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की विशेष यूनिट के साथ मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गए. अर्धसैनिक बल की यूनिट ने यह जानकारी दी. जगरगुंडा क्षेत्र में बीमापुर से लगभग एक किलोमीटर अंदर जंगली क्षेत्र में मंगलवार सुबह लगभग छह बजे कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) यूनिट के खोजी अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई.

Chhattisgarh: Security forces recover bodies of four Naxals, one INSAS rifle and two 303 rifle, during an encounter with naxals in Bimapuram, Sukma; Operation underway