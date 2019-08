जम्मू-कश्मीर पर पूरे देश में ऊहापोह के हालात के बीच मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म, नहीं होगी मीडिया ब्रीफिंग

जम्मू-कश्मीर को लेकर पूरे देश में उहापोह के हालात के बीच कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. लेकिन इसके बाद मीडिया को जानकारी देने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. अब गृहमंत्री अमित शाह सीधे संसद में जम्मू-कश्मीर के हालात पर जानकारी देंगे. इससे पहले कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की भी बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा सुरक्षा सलाहकार शामिल थे. कैबिनेट की बैठक से पहले पीएम मोदी के घर पर कुछ मंत्रियों और बड़े अधिकारियों की मुलाक़ात भी की. इससे पहले क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज सुबह गृहमंत्री अमित शाह से मुलाक़ात की. उधर जम्मू-कश्मीर के तीन बड़े नेताओं को नज़रबंद किया गया है. पीडीपी की नेता महबूबा मुफ़्ती, नेशनल कॉन्फ़्रेंस के उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ़्रेंस के सज्जाद लोन को नज़रबंद किया गया है. इसकी जानकारी नेताओं ने ट्वीट कर दी है. जम्मू और श्रीनगर में में धारा 144 लागू कर दी गई है. लोगों को किसी तरह की आमसभा या रैली करने की इजाज़त नहीं है.

Delhi: Union Cabinet to meet today at 9.30 am, at 7 Lok Kalyan Marg (in pic). pic.twitter.com/9eLHcMW8tc