CWC Meeting : राहुल गांधी के इस्तीफे के पेशकश की खबरों को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया खारिज

लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है. लेकिन कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में उसे अस्वीकार कर दिया गया है. हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता ने रणदीप सुरजेवाला ने राहुल की ओर से इस्तीफा पेशकश करने की खबरों को नकार दिया है. उन्होंने कहा है कि यह खबर गलत है. आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में देश भर में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारणों पर मंत्रणा करने के लिए कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) की शनिवार को बैठक हो रही है. बैठक में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी सत्ता को बचाए रखने के मुद्दे पर चर्चा होगी, जहां सरकार को गिराने के प्रयास जारी हैं. एक सूत्र ने बताया कि बैठक में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा हो सकती है. सीडब्ल्यूसी के 23 सदस्यों में हाल ही में हुए चुनाव में सिर्फ चार लोग- पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी, गौरव गोगोई और ए. चेल्ला कुमार ही जीते हैं. लोकसभा चुनाव में हारने वाले 12 अन्य सदस्यों में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रघुवीर सिंह मीना, जितिन प्रसाद, दीपेंदर हुड्डा, सुष्मिता देव, के.एच. मुनियप्पा और अरुण यादव हैं.

Congress' Randeep Singh Surjewala clarifies reports of Congress President offering his resignation are incorrect. CWC meeting going on. pic.twitter.com/wszSULWPe0