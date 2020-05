200 किमी/घंटा की स्पीड से आ सकता है Cyclone Amphan, समुद्र में लहरे भी उठेंगी आठ मीटर ऊंची

कोस्टगार्ड एहतियात के तौर पर लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है. 14 मई से लगातार तीन शीप और दो एयरक्राफ्ट लोगों को सावधान कर रहे है. अब तक 300 फिशिंग बोट को निकाला है. पूर्वी तट पर 20 डिजास्टर रिलीफ टीम को स्टैंड बाई के तौर पर रखा गया है. कोस्टगार्ड के पांच युद्धपोत और हेलीकॉप्टर जैसे ही तूफान चला जायेगा तो तुरंत राहत और बचाव अभियान में निकल जाएंगे.

बाकी के युद्धपोत और हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है. जरूरत के मुताबिक लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट और दूसरे बचाव के साधन तैयार रखे गए है. प्रभावित लोगों की मदद के लिये राहत सामग्री भी तैयार रखी गई है.

ओडिशा से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह गोपालपुर में 44 किलोमीटर की रफ्तार से हवायें चल रही थी. अब बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पारादीप इलाके में बारिश जारी है. उम्मीद है कि ओडिशा में तूफान का असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा.

#WATCH Strong winds at Chandipur in Balasore district, as #CycloneAmphan is expected to make landfall today. #Odishapic.twitter.com/O87dN6mWnd