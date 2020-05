बंगाल में भारतीय तट से टकराया Cyclone Amphan, चार घंटे तक रहेगा जारी

चक्रवाती तूफान अम्फान (Cyclone Amphan) बुधवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय तट से टकरा गया. वहां भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दोपहर 2.30 बजे अम्फान ने दस्तक दी और यह अगले चार घंटे तक यह जारी रहेगा. बता दें कि चक्रवात की चपेट में आने से बंगाल और ओडिशा में लगभग 4.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. एनडीआरएफ ने जानमाल की हानि/क्षति रोकने के लक्ष्य से बल की 53 टीमें तैनात की हैं.



The landfall process commenced since 2:30 PM, will continue for about 4 hours. The forward sector of the wall cloud region is entering into land in West Bengal: Director, IMD Bhubaneswar #CycloneAmphanpic.twitter.com/bbAznoaz3f