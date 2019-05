Cyclone Fani: ओडिशा के पुरी तट से टकराया तूफान 'फानी', VIDEO में देखें- खतरनाक रूप

Fani Cyclone: चक्रवाती तूफान 'फानी' (Cyclone Fani) ओडिशा (Odisha) के पुरी तट तक पहुंच गया है. जिससे कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. समुद्र के किनारे बसे मंदिर शहर पुरी में कई इलाके और अन्य जगहों में पानी भर गया है. राज्य के सभी तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है. कई पेड़ उखड़ गए और भुवनेश्वर समेत कुछ स्थानों पर बनीं झोपड़ियां तबाह हो गई हैं. इस बीच पीआईबी (प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो) ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ-साफ फानी के प्रभाव को देखा जा सकता है.

