Cyclone Fani: तूफानी हवाएं, तेज़ बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट...यूं कहर बरसा रहा है फानी तूफान, देखें VIDEO

खास बातें ओडिशा में 'फानी' का कहर ओडिशा से होते हुए पश्चिम बंगाल बढ़ता 'फानी' चक्रवाती तूफान 'फानी' (Fani) से पूरा शहर प्रभावित

Cyclone Fani: चक्रवाती तूफान फानी (Fani Cyclone) ओडिशा में अपना कहर बरपा रहा है. ये भयंकर च्रकवाती फानी (Cyclone in Odisha) ओडिशा से होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ता जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग के एडिशन डीजी मृत्युंजय महापात्रा ने एनडीटीवी को बताया कि कल सुबह तूफान फानी पश्चिम बंगाल पहुंचेगा. पश्चिम बंगाल में इस तूफानी हवा की गति 90-100kmph हो सकती है. फिलहाल इसका असर ओडिशा में देखा जा रहा है. तूफानी हवाओं, बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट वाले इस तूफान के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कई पेड़ उखड़ चुके हैं. भुवनेश्वर समेत कुछ स्थानों पर बनीं झोपड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. बता दें. ओडिशा के पुरी तट से टकरा कर ये चक्रवाती तूफान 'फानी' (Fani) पूरे शहर को प्रभावित कर रहा है.

Fani Cyclone: आखिर तूफान का नाम 'फानी' कैसे पड़ा? जानिए इससे जुड़ी खास बातें

मौसम विभाग के मुताबिक फानी चक्रवाती तूफान का असर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी दिख सकता है. इस आशंका के मद्देनजर रक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

यहां देखिए ओडिशा में चल रहे इस चक्रवाती तूफान के दिल दहला देने वाली वीडियो...

पुरी में #CycloneFani की तूफानी हवाएं...

175 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता #FANI तूफान. देखें भुवनेश्वर का वीडियो...

#WATCH Rain and strong winds hit Bhubaneswar as #FANI cyclone hits Puri coast with wind speed of above 175km/per hour. pic.twitter.com/QZYkk1EALI — ANI (@ANI) May 3, 2019

ओडिशा पुरी में #CycloneFani

ओडिशा के पारादीप में #CycloneFani

ओडिशा के भुवनेश्वरका में देखें #CycloneFani ...

#WATCH Odisha: Strong winds hit Bhubaneswar. #CycloneFani is expected to make a landfall in Puri district today and continue till noon. pic.twitter.com/Y90eUyxmke — ANI (@ANI) May 3, 2019

#CycloneFani की वजह से चलती तेज हवाएं और बारिश

The process of landfall of #CycloneFani has begun ..extremely high wind speed ..heavy rain ..the harrowing sound ..reminds me of 1999 Supercyclone

With folded hands I pray to Lord Almighty Jaganath ji to give us the strength to endure this pic.twitter.com/BXkdNQlULm — Chowkidar Sambit Patra (@sambitswaraj) May 3, 2019

ओडिशा के पुरी में #CycloneFani...