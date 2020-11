नाबार्ड ने बंगाल में अम्फन तूफान से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के लिए 795 करोड़ रुपये मंजूर किये

Puducherry: District Magistrate orders imposition of Section 144 from 9 pm tonight till 6 am, 26th Nov in entire Puducherry region, in wake of #CycloneNivar . All shops & establishments will remain closed. Only milk stations, petrol stations & pharmacies are allowed to operate. pic.twitter.com/LdoR4Mxstj

चक्रवात 'निसर्ग': तेज हवा से गिरा बिजली का खंभा, 58 साल के व्यक्ति की मौत

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, 'निवार' के बुधवार शाम को तमिलनाडु और पुडुचेरी में दस्‍तक देने की संभावना है, इस दौरान तेज बारिश के साथ हवाएं चल सकती हैं. इन हवाओं की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'निवार' तूफान के खतरे के मद्देनजर तमिलनाडु के सीएम ई. पलानीस्‍वामी और पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी से बातच की और उन्‍हें केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्‍वासन दिया.

Spoke to Tamil Nadu CM Shri @EPSTamilNadu and Puducherry CM Shri @VNarayanasami regarding the situation in the wake of Cyclone Nivar. Assured all possible support from the Centre. I pray for the safety and well-being of those living in the affected areas.