दादरा नगर हवेली: सिलवासा के पास एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग

मसाट औद्योगिक एस्टेट स्थित एक रसायन कारखाने में रविवार की रात आग लग गई. सिलवासा के अतिरिक्त प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी ए.के. वाला ने कहा कि रात 10 बजे लगी आग पर अब तक काबू पाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है. अधिकारियों ने कहा कि यह आग रात में लगी और शीघ्र ही पूरे कारखाने में फैल गयी जिसके कारण रसायन भरे ड्रमों में विस्फोट होने लगा.

Dadra and Nagar Haveli: Fire breaks out at a chemical factory in Silvassa; eight fire tenders are at the spot. pic.twitter.com/Zbm9mbTWFH