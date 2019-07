गुजरात: पत्नी को लेने गए दलित युवक की ससुराल वालों ने धारदार हथियार से कर दी हत्या

गुजरात में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अहमदाबाद के निकट एक कस्बे में ऊंची जाति के लोगों ने एक दलित युवक को सोमवार की रात कथित तौर पर इसलिए काट डाला, क्योंकि उसने अंतर्जातीय विवाह किया. युवक पर हमला उस समय किया गया, जब वह सुरक्षा के लिए गुजरात सरकार की अभयम हेल्पलाइन की एक टीम के साथ अपनी नवविवाहिता पत्नी को उसके मायके से लिवाने गया था. अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने अत्याचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, अन्य सात आरोपी फरार हैं. पुलिस ने कहा कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, वे सभी एक ही गांव के हैं.

बदमाशों ने शख्स की पीट-पीटकर की हत्या, फिर शव को गांव के तालाब में फेंका

Ahmedabad: A Dalit man Haresh Kumar Solanki murdered allegedly by his upper-caste in-laws in Varmor village on July 8. Police say, "family of the woman wanted to break the marriage. They called their daughter home&didn't let her return. They invited victim to have talks".#Gujaratpic.twitter.com/aYiB4yNw6n