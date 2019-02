राफेल डील को लेकर डसॉल्ट के सीईओ का बड़ा बयान, डील को लेकर कही यह बात

राफेल विवाद के बीच डसॉल्ट के सीईओ ऐरिक ट्रैपियर ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बुधवार को कहा कि राफेल डील में कोई घोटाला नहीं हुआ है. हमें 36 लड़ाकू विमान का ऑर्डर मिला था जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमें भारत में एक सप्लाई चेन की जरूरत थी जिसके लिए हमें भारत में पार्टनर चाहिए था. इसके लिए हमनें ऑफसेट पार्टनर्स का चुनाव किया. गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब डसॉल्ट के सीईओ ने इस डील को लेकर कोई बयान दिया हो. इससे पहले राफेल पर जारी घमासान के बीच कांग्रेस ने डसॉल्ट एविएशन (Dassault Aviation) के सीईओ का वीडियो ट्वीट किया था. डसॉल्ट वही कंपनी है जो राफेल लड़ाकू विमान बनाती है. कांग्रेस द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट के सीईओ हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ समझौते की बात कर रहे थे. ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से से 17 दिन पहले का बताया जा रहा है. इसी दौरे में डील पर दस्तख़त हुए, लेकिन एचएएल को डिल में जगह नहीं मिली.

Dassault Aviation CEO Eric Trappier at #AeroIndia2019 in Bengaluru: We are more than proud to show today in our stand what we have produced in Nagpur, the first Falcon 2000 cockpit manufactured under the 'Make in India' policy in one year. pic.twitter.com/HGYbxfhUZ4