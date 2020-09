मध्यप्रदेश के एक गांव की बेटियों ने पानी के लिए पहाड़ी काटकर नहर बना डाली

मध्यप्रदेश में छतरपुर के अगरोठा गांव में सिंचाई और जानवरों के पीने के लिए पानी की समस्या विकराल थी. बुंदेलखंड पैकेज के तहत अगरौठा गांव में तालाब तो बन गया था लेकिन तालाब को भरने के लिए पानी नहीं था. लेकिन अब ऐसा नहीं है. गांव की महिलाओं ने मिलकर तालाब तक पानी लाने का बीड़ा उठाया. उनका यह संकल्प उनकी अपार मेहनत से पूरा हुआ और पानी तालाब में पहुंच गया.



#MadhyaPradesh: Women in Agrotha village of Chhatarpur district dug over 18 months through a hill, to channel water into local village pond



"There's a water problem here. 250 women of our village dug a channel to get water to flow into the pond," says Batibai Adivasi, a villager