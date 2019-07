अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम का भतीजा रंगदारी वसूली के मामले में गिरफ्तार

पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम (Dawood Ibrahim) के भतीजे रिजवान कासकर (Rizwan kaskar) को रंगदारी वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि दाऊद के भाई इकबाल कासकर के बेटे रिजवान कासकर को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से बुधवार रात गिरफ्तार किया गया जब वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था. अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो दिन पहले मुंबई पुलिस के रंगदारी वसूली निरोधी प्रकोष्ठ ने इब्राहीम के गिरोह के सदस्य फहीम मचमच के करीबी अहमद रजा वढारिया को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया.

Rizwan, son of Dawood Ibrahim's brother Iqbal Kaskar, & two others brought to the office of Mumbai Police Anti-Extortion Cell. All three accused will be produced before the court, later today. Rizwan was arrested last night from Mumbai Airport. pic.twitter.com/nWT1zgTOHa