स्वाति मालीवाल और नवीन जयहिंद का हुआ तलाक, DCW अध्यक्ष बोलीं- कई बार अच्छे लोग साथ नहीं रह पाते, बहुत मिस करूंगी 

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनके पति नवीन जयहिंद का तलाक हो गया है. मालीवाल ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कई बार अच्छे लोग साथ नहीं रह पाते हैं. मैं उन्हें हमेशा मिस करूंगी. नवीन जयहिंद आम आदमी पार्टी (AAP) के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं.

स्वाति मालीवाल ने ट्वीट में कहा, "सबसे दुखद पल तब होता है जब आपकी सुखद कहानी का अंत हो जाता है. मेरी हो गई है. मेरा और नवीन का तलाक हो गया है. कई बार बहुत अच्छे लोग भी साथ नहीं रह पाते हैं. मैं हमेशा उन्हें और हमारा जीवन, जो हम साथ बिता सकते थे, उसे मिस करूंगी।"

Most painful moment is when your fairytale ends. Mine ended. Me & Navin have got divorced. Sometimes best of people cant stay together. Will always miss him & our life that could have been.



Everyday I pray to God to give us & others like us strength to deal with this pain ????