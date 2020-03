दोषियों की फांसी पर DCW अध्यक्ष स्वाति मालिवाल बोलीं- 7 साल के लंबे इंतजार के बाद हुई न्याय की जीत, सत्यमेव जयते

निर्भया मामले के चारों दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को शुक्रवार तड़के फांसी पर लटकाया गया. डॉक्टरों ने जांच-पड़ताल के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया है. निर्भया को मिले इंसाफ पर दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने ट्वीट करके कहा कि 7 साल बाद निर्भया को न्याय मिल गया. मालिवाल ने ट्वीट में कहा, "7 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आज न्याय की जीत हुई. निर्भया की मां ने न्याय के लिए दर-दर की ठोकर खाई. सारा देश सड़कों पर उतरा, अनशन किया, लाठी खाई. ये सारे देश की जीत है. अब हमें देश में एक कठोर सिस्टम बनाना है. विश्वास है बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा. सत्यमेव जयते!"

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने निर्भया के दोषियों की फांसी पर कहा कि आज एक उदाहरण सेट किया गया है लेकिन यह काम पहले किया जा सकता था. हम लोगों को पता है कि उन्हें सजा मिलेगी, आप तारीख बढ़ा सकते हैं लेकिन आपको सजा जरूर मिलेगी.

वहीं, दिल्ली में महिला सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना समेत अन्य लोगों ने निर्भया के दोषियों की फांसी पर तिहाड़ जेल के बाहर मिठाइयां वितरित कीं.

Rekha Sharma, Chairperson of National Commission for Women (NCW) on #NirbhayaConvicts hanged: An example has been set today but it could have been done earlier. Now people know that they will be punished, you may extend the date but you will get punished. pic.twitter.com/gcMyMsV15F