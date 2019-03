Manohar Parrikar Dies: पीएम मोदी ने मनोहर पर्रिकर ने निधन पर जताया शोक, कहा- वह एक सच्चे देशभक्त और असाधारण प्रशासक थे

गोवा (Goa) के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) का लंबी बीमारी के बाद 63 साल की उम्र में निधन हो गया है. मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar Dies) अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi),रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) सहित कई नेताओं ने मनोहर पर्रिकर ने निधन पर शोक जताया है. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'मनोहर पर्रिकर के निधन से शोकाकुल हूं. मनोहर पर्रिकर एक अद्वितीय नेता थे. एक सच्चे देशभक्त और असाधारण प्रशासक थे. वह सभी की प्रशंसा करते थे. राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को पीढियों तक याद किया जाएगा. उनके निधन से गहरा दुख हुआ. उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना.

Shri Manohar Parrikar was an unparalleled leader.



A true patriot and exceptional administrator, he was admired by all. His impeccable service to the nation will be remembered by generations.



Deeply saddened by his demise. Condolences to his family and supporters.



— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2019

India will be eternally grateful to Shri Manohar Parrikar for his tenure as our Defence Minister. When he was RM, India witnessed a series of decisions that enhanced India's security capacities, boosted indigenous defence production and bettered the lives of ex-servicemen. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2019

पीएम ने एक और ट्वीट कर लिखा, 'रक्षा मंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर जी के कार्यकाल के लिए देश हमेशा उनका आभारी रहेगा. उनके रक्षा मंत्री रहने के दौरान भारत ने कई ऐसे फ़ैसले देखे, जिससे देश की सुरक्षा क्षमता और मज़बूत हुई, स्वदेशी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हुई साथ ही पूर्व कर्मचारियों का जीवन और ख़ुशहाल हुआ.'

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें 'गोवा का चहेता बताया.' उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग मनोहर पर्रिकर का मान-सम्मान करते थे और बड़े साहस से वह एक साल तक बीमारी से लड़ते रहे. राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, 'गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन की सूचना से मैं बहुत दुखी हूं. वह एक साल तक पूरे साहस से अपनी बीमारी से लड़ते रहे. दलगत राजनीति से इतर सभी उनका मान-सम्मान करते थे और वह गोवा के सबसे लोकप्रिय बेटों में से एक थे. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजन के साथ है.'

Deeply saddened and pained by the demise of my dear friend & Chief Minister of Goa, Shri Manohar Parrikar. He was known for his honesty, integrity and simplicity. He served the nation and the state of Goa with great diligence. My heartfelt condolences to his bereaved family. — Chowkidar Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 17, 2019

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया. उन्होंने लिखा, 'मनोहर पर्रिकर हमेशा अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए याद रहेंगे.'

Deeply saddened by the demise of Shri Manohar Parrikar ji, Chief Minister of Goa. My heartfelt condolences to his family members..May his soul rest in peace. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 17, 2019

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, 'गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन से शोकाकुल हूं. मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिजन के साथ हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.'

My condolences to the bereaved family of Shri. Manohar Parrikar. I met him only once, when he graciously visited my mother at the hospital two years ago. May his soul rest in peace. — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 17, 2019

प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, 'मेरी संवेदनाएं मनोहर पर्रिकर के परिवार के साथ हैं. मैं उनसे एक ही बार मिली हूं, जब वे दो साल पहले बहुत ही शालीनता के साथ मेरी मां से मिलने अस्पताल आए थे...उनकी आत्मा को शांति मिले.

Sad to learn about the passing away of Shri Manohar Parrikar, CM of Goa.



He was a cordial man, who was admired across party lines.



My deepest condolences to his family and friends. — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 17, 2019

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, 'गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन की सूचना से बहुत दुखी हूं. उनका स्वभाव मित्रवत था और सभी उनका सम्मान करते थे. मेरी संवेदनाएं उनके परिजन और मित्रों के साथ है.'

